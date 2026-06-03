Nella notte sono stati registrati due incidenti sulle strade aretine, uno tra l’A1 e la SS73. In seguito a questi scontri, un ferito è stato ricoverato in ospedale. I soccorritori sono intervenuti per gestire le situazioni. Non ci sono altre notizie su eventuali danni o coinvolgimenti di altre persone. La dinamica e le cause degli incidenti non sono ancora state rese note.

AREZZO – Notte di interventi per i soccorritori aretini, impegnati tra autostrada e viabilità ordinaria in due distinti incidenti stradali avvenuti nel giro di poche ore. Il primo intervento è scattato alle 22.19 sull’Autostrada A1, in direzione nord, dove il 118 ha attivato i soccorsi per un incidente che ha coinvolto due donne di 51 e 49 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Arezzo. Le due persone coinvolte sono state valutate dal personale sanitario ma hanno successivamente rifiutato il trasporto in ospedale. Più serie le conseguenze del secondo incidente, avvenuto alle 00.26 lungo la Strada Statale 73, all’altezza di Molin Nuovo, in direzione Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Notte movimentata sulle strade aretine: due incidenti tra A1 e SS73, un ferito in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Notte segnata dagli incidenti sulle strade del LeccheseNella notte tra sabato e domenica, le strade del Lecchese sono state teatro di due incidenti che hanno richiesto l'intervento delle forze di soccorso.

Sabato di superlavoro per i soccorsi sulle strade aretineSabato 30 maggio, in provincia di Arezzo, si sono verificati tre incidenti stradali tra la mattina e il pomeriggio, provocando il ferimento di cinque...

Temi più discussi: Cavalli in fuga sulla Colombo durante le prove della parata del 2 Giugno. Si indaga sullo scoppio di alcuni razzi. Quattro feriti, due gravi; Alatri, notte di furti e fuga tra i vicoli: rubata un’auto e scatta l’inseguimento dei carabinieri, tre denunciati; Alatri, Tentano di rubare un'auto nella notte: denunciati; Notte movimentata a Pedalino, entra in casa e ruba un’auto.

Altra notte con aggressioni ed incidenti sulle strade comasche: ragazzo di 19 anni in ospedale per eccesso di alcoolIl giovane soccorso a Bizzarone in via Milano alle 2,30. Il dettaglio degli altri interventi sul territorio. A Rovellasca fuori strada con l'auto alle 5. ciaocomo.it

Due incidenti stradali a pochi chilometri di distanza: cinque ferti nella nottePaura nella notte sulle strade di Foggia. Due incidenti stradali e 5 persone ferite.Il primo sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri sulla strada statale 673 all'intersezione con via ... quotidianodipuglia.it