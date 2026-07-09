Un operaio di 48 anni è morto questa mattina alle prime luci dell’alba in un incidente sul lavoro a Sesto Fiorentino. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale e sono in corso le verifiche delle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause dell’incidente o sulle circostanze in cui si è verificato. La vittima lavorava in un’azienda della zona.

SESTO FIORENTINO – Una nuova, drammatica tragedia sul lavoro si è consumata alle prime luci dell’alba di questa mattina (9 luglio) nel territorio di Sesto Fiorentino. Poco dopo le 6 un operaio di 48 anni, di nazionalità rumena, ha perso la vita a seguito di un gravissimo incidente all’interno di un cantiere situato in via Lucchese. Secondo le primissime ricostruzioni dell’accaduto, il decesso del quarantottenne sarebbe stato causato dalle gravissime lesioni riportate in seguito a una drammatica caduta. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, i tentativi di salvargli la vita si sono purtroppo rivelati vani: il cuore dell’uomo ha cessato di battere durante il disperato trasporto d’urgenza verso il pronto soccorso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incidente sul lavoro a Sesto Fiorentino, muore un operaio di 48 anni

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