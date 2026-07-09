Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un trattore in un incidente avvenuto alle 14:49 in via Spiazzi, a Gromo. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma le condizioni dell’uomo sono risultate gravi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle eventuali responsabilità. La zona è stata messa sotto controllo dalle autorità locali.

Gromo (Bergamo), 9 luglio 2026 – Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio alle 14,49 in via Spiazzi a Gromo, nella Bergamasca, dove una persona è stata schiacciata da un trattore. Le condizioni dell’uomo, un 50enne, si sono rivelate subito gravi. I soccorsi. Sul posto si sono subite recati l’elisoccorso e un’ambulanza: l’uomo ha subito traumi al torace e ad un arto superiore ed è stato trasportato con l’elicottero in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Clusone, il personale di Ats Bergamo, che ora dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Gromo: 50enne schiacciato dal trattore, è grave

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