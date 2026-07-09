Un lavoratore di 48 anni è deceduto questa mattina in un cantiere di Sesto Fiorentino dopo essere stato investito da un muletto. L’incidente è avvenuto durante le attività di giornata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. La scena è stata messa sotto sequestro.

Sesto Fiorentino (Firenze), 9 luglio 2026 – Incidente mortale sul lavoro questa mattina, giovedì 9 luglio, in un cantiere di Sesto Fiorentino. Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. La tragedia si è consumata all’Osmannoro, in via Lucchese. Le condizioni del 48enne sono parse subito gravissime ai compagni di lavoro che hanno allertato i soccorsi. Sul posto, con partenza in codice rosso, in poco tempo sono giunti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure per dirigersi poi verso l’ospedale di Careggi. Ma le ferite riportate dall’uomo erano gravissime e durante il trasporto è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia e gli ispettori del lavoro per ricostruire quanto accaduto nell’azienda di Sesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente mortale sul lavoro, in cantiere perde la vita un 48enne

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Cremona, incidente mortale sul lavoro: 55enne perde la vita

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