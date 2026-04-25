Incidente mortale sulla Casilina perde la vita un motociclista

Un motociclista ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla via Casilina, tra i comuni di Cassino e Villa Santa Lucia nel basso Lazio. L’incidente si è verificato nel tratto di strada che collega le due località, causando la morte del motociclista coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Ancora sangue sulle strade del basso Lazio. Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo la via Casilina, nel tratto compreso tra i comuni di Cassino e Villa Santa Lucia nel sud della provincia di Frosinone. Per cause che sono tuttora al vaglio delle forze dell'ordine, un’automobile e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Rimini incidente mortale sulla Marecchiese a Vergiano Notizie correlate Incidente mortale sulla statale a Suno: perde la vita un 21enneUn grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, 29 marzo, lungo la statale che attraversa Suno, in via Novara. Incidente mortale sulla Tangenziale di Catania: perde la vita un 57enneUn uomo di 57 anni è deceduto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto sull’asse dei servizi della Tangenziale di Catania. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gravissimo incidente sulla Casilina, si teme il peggio; Violento scontro tra due autobus sulla Via Casilina. Diversi feriti portati in ospedale, uno elitrasportato; Aquino, Scontro tra due autobus: sette feriti, uno è grave - Foto 1 di 2; Io sono condannata a vita e lui è libero: solo 2 anni a chi ha ucciso Antonio: l'odissea di Silvia Civile (rimasta paralizzata... Schianto tra due autobus Cotral sulla Casilina: sette feriti e indagini in corsoSchianto tra due autobus Cotral sulla Via Casilina ad Aquino: sette feriti e traffico in tilt, avviate le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.. notizie.it Grave incidente sulla Casilina a Castrocielo: scontro tra due bus. Sette feriti, uno è gravePaura nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile 2026, lungo la strada statale Casilina a Castrocielo, nei pressi del bivio per Aquino, dove intorno alle ore 14 si è verificato ... ilgazzettino.it Incidente mortale a Fiumicino: pedone investito e ucciso nella notte su viale Coccia di Morto. Feriti anche gli occupanti dell’auto, indagini in corso - facebook.com facebook Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale ift.tt/cP50Qpt x.com