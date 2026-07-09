Incidente in monopattino | ventiseienne in gravi condizioni dopo la caduta

Notizia in breve

Un uomo di 26 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a causa di una caduta da monopattino in via Bertone, a Santo Stefano Magra. È stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale. Le condizioni sono considerate serie. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.