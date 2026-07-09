Incidente in monopattino | ventiseienne in gravi condizioni dopo la caduta
Un uomo di 26 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a causa di una caduta da monopattino in via Bertone, a Santo Stefano Magra. È stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale. Le condizioni sono considerate serie. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.
Santo Stefano Magra, 9 luglio 2026 - Gravi conseguenze per un ventiseienne spezzino, vittima di una caduta avvenuta questa mattina in via Bertone, nel territorio di Santo Stefano Magra. Le dinamiche dell’ evento, che ha richiesto l'intervento immediato delle autorità, sono tuttora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, giunta sul posto per i rilievi del caso. I soccorsi sono stati gestiti dai militi della pubblica assistenza Croce Bianca di Santo Stefano, che hanno operato in sinergia per stabilizzare il ferito. A causa della serietà delle lesioni riscontrate, il giovane è stato inizialmente trasportato in codice rosso presso l’ospedale S. 🔗 Leggi su Lanazione.it
INCIDENTE CHOC A MILANO: MOTOCICLISTA MUORE DECAPITATO DOPO CADUTA CONTRO UN PALO
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