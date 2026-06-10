Spaventoso incidente lungo la Pontina; gravi le condizioni di un motociclista

Da dayitalianews.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente si è verificato questa mattina lungo la strada Pontina, nel territorio comunale di Sabaudia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi a seguito di un incidente che ha coinvolto un motociclista. Le condizioni del motociclista sono risultate gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Mattinata di apprensione lungo la strada Pontina dove un incidente, avvenuto nel territorio comunale di Sabaudia, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Il sinistro ha coinvolto una motocicletta e un SUV Mercedes e si è verificato nelle vicinanze dell’incrocio con la Migliara 53. Ferito un uomo di 58 anni. Le conseguenze più gravi sono state riportate dal conducente della moto, un 58enne residente a Sabaudia, rimasto ferito nell’impatto tra i due veicoli. Il personale sanitario del 118, giunto rapidamente sul posto, ha prestato le prime cure all’uomo prima di disporne il trasferimento all’ ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato trasportato in via d’urgenza per gli accertamenti e le cure necessarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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