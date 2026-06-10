Un incidente si è verificato questa mattina lungo la strada Pontina, nel territorio comunale di Sabaudia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi a seguito di un incidente che ha coinvolto un motociclista. Le condizioni del motociclista sono risultate gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mattinata di apprensione lungo la strada Pontina dove un incidente, avvenuto nel territorio comunale di Sabaudia, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Il sinistro ha coinvolto una motocicletta e un SUV Mercedes e si è verificato nelle vicinanze dell’incrocio con la Migliara 53. Ferito un uomo di 58 anni. Le conseguenze più gravi sono state riportate dal conducente della moto, un 58enne residente a Sabaudia, rimasto ferito nell’impatto tra i due veicoli. Il personale sanitario del 118, giunto rapidamente sul posto, ha prestato le prime cure all’uomo prima di disporne il trasferimento all’ ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato trasportato in via d’urgenza per gli accertamenti e le cure necessarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Spaventoso incidente lungo la Pontina; gravi le condizioni di un motociclista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spaventoso incidente tra una moto e un camioncino: biker in gravi condizioniLunedì 4 maggio, intorno alle 15, si è verificato un grave incidente in via Campomatto a Sarnico.

Motociclista in gravi condizioni dopo l’incidente, trasportato in ospedale con l’elisoccorsoUn motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, nella frazione di San Secondo, nel comune di...

Temi più discussi: Capo di Ponte: quattro auto coinvolte, quattro feriti. Spaventoso incidente in galleria; Iseo, Camilla e Dana Galli, le due sorelle di Livigno morte in un frontale: la 14enne promessa dello sci e la comunità sotto choc; Zarco mostra le condizioni della sua gamba: Non mi sono operato perché è bruciata in profondità; Scontro, passeggera della moto non ha scampo.

Massiccio incidente nella GT4 European Series reddit

Sant'Elpidio Mare, tremendo schianto tra 5 veicoli: distrutto un furgoncino, tre feritiSANT'ELPIDIO A MARE – Un impatto spaventoso, che ha coinvolto 5 veicoli e ridotto uno dei mezzi coinvolti ad un groviglio di lamiere. Paura poco prima delle 16, per un violento incidente lungo la ... corriereadriatico.it

Lo spaventoso incidente e il traffico paralizzato: 4 feriti, a bordo anche un 15enneIncidente sull’A22 a San Michele: scontro tra camion e auto, quattro feriti e traffico in difficoltà verso nord. nordest24.it