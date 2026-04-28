Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, nella frazione di San Secondo, nel comune di Città di Castello. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale con l’elicottero. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vicenda.

Città di Castello, 28 aprile 2026 – Motociclista gravemente ferito nell ’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, a San Secondo, frazione del comune di Città di Castello. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi: un’auto e una motocicletta. https:www.lanazione.itarezzocronacaincidente-a1-oggi-q8i6i0p2 Sul posto, intorno alle ore 18, sono giunti i vigili del fuoco di Città di Castello, i sanitari con un’ambulanza, l’elisoccorso Nibbio e i carabinieri. Nello scontro anche la conducente dell'auto ha riportato ferite giudicate lievi dai sanitari. Mentre il conducente della moto è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motociclista in gravi condizioni dopo l’incidente, trasportato in ospedale con l’elisoccorso

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