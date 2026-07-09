Il Boeing 737 cargo si è schiantato nell’oceano mentre volava verso Karachi, con cinque persone a bordo. Sono stati resi noti i messaggi inviati dal pilota negli istanti precedenti l’incidente. Le ultime tre parole pronunciate prima dello schianto sono state rese pubbliche, ma non sono state specificate nel testo. La causa dell’incidente non è ancora stata ufficialmente determinata.

Un aereo cargo Boeing 737 con cinque persone a bordo è precipitato nell’oceano mentre era in rotta verso Karachi. Ora stanno emergendo nuovi dettagli sull’incidente, incluso ciò che il pilota avrebbe detto negli ultimi momenti prima dello schianto. Secondo l’Autorità Aeroportuale del Pakistan, l’ aereo era partito da Sharjah negli Emirati Arabi Uniti ed era diretto a Karachi quando l’equipaggio ha segnalato difficoltà tecniche. Solo tre minuti dopo, i funzionari hanno dichiarato che il radar ha rilevato una “perdita di quota improvvisa e drammatica” prima di perdere ogni contatto con l’aereo. “Il volo cargo B 737 di K2 Airways Pakistan in rotta da Sharjah a Karachi ha segnalato un problema al sistema di navigazione ed è stato prontamente guidato dal KARACHI ACC”, ha dichiarato in un comunicato l’Autorità Aeroportuale del Pakistan. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Incidente Boeing: Le ultime 3 parole da brivido del pilota

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Argomenti più discussi: C'è un problema. E il Boeing diretto in Pakistan sparisce dai radar; Il Boeing 737 della K2 Airways è stato ritrovato in mare; Aereo cargo registrato in Pakistan disperso al largo di Karachi dopo un problema di navigazione; Boeing 737 cargo scompare nel Mar Arabico: cinque persone a bordo, ricerche al largo di Karachi.

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