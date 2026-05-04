Le indagini sull’incidente aereo avvenuto in Cina nel marzo 2022 hanno rivelato che uno dei piloti avrebbe causato lo schianto del Boeing 737 di China Eastern. L’incidente ha provocato 132 vittime. I primi riscontri indicano che il comportamento del pilota potrebbe essere stato una delle cause dell’incidente. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire le circostanze esatte di quanto accaduto.

La verità sull’incidente aereo avvenuto in Cina il 21 marzo 2022 comincia a venire a galla. A provocare lo schianto, costato la vita a 132 persone, sarebbe stato uno dei piloti. Secondo gli accertamenti tecnici svolti da un’agenzia investigativa Usa, il responsabile avrebbe spento i motori e lanciato volontariamente l’aereo in picchiata. Finora le autorità cinesi avevano mantenuto il massimo riserbo sul disastro. Incidente aereo in Cina, primi esiti delle indagini resi pubblici Primo pilota principale indiziato per l’incidente aereo in Cina Le indagini dell’Ntsb Usa sull’incidente del Boeing in Cina Incidente aereo in Cina, primi esiti delle indagini resi pubblici Il Boeing 737 della compagnia China Eastern, decollato alle 13:16 locali da Kunming e diretto a Guangzhou, si è schiantato circa un’ora dopo il decollo nelle campagne cinesi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente aereo in Cina, lo schianto del Boeing 737 di China Eastern fu voluto da uno dei piloti: 132 morti

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