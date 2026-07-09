Durante una sessione di addestramento, un istruttore di volo ha aperto il portellone di un aereo leggero mentre era in volo e si è lanciato senza apparente motivo. Secondo le testimonianze, le ultime parole rivolte all’allieva sono state riferite a una richiesta di attenzione prima del gesto. L’incidente si è verificato su un Cessna 150, coinvolgendo anche l’allieva che si trovava a bordo. La scena si è svolta durante un’esercitazione di volo, causando grande scalpore nel settore aeronautico.

L’istruttore di volo Leandro Andrés Bertazzo, 42 anni, si è lanciato da un Cessna 150 durante un’esercitazione. Una normale lezione di volo si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto il mondo dell’aviazione. Leandro Andrés Bertazzo, istruttore di volo argentino di 42 anni, è morto dopo essersi lanciato da un piccolo aereo durante un’esercitazione con una sua allieva. La giovane, di appena 22 anni, è riuscita a mantenere il controllo del velivolo e ad atterrare completamente da sola, nonostante fosse in evidente stato di choc. L’incidente è avvenuto sabato 4 luglio nei cieli della provincia di Córdoba, in Argentina. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla magistratura federale per ricostruire con precisione quanto accaduto durante il volo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Argentina, pilota apre il portellone durante una lezione di volo: le ultime parole all’allieva prima del gesto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Istruttore di volo lascia i comandi all’allieva 22enne, apre il portellone dell’aereo e si getta nel vuoto: «Sai cosa devi fare»L’istruttore di volo ha aperto il portellone dell’aereo e si è gettato nel vuoto, lasciando l’allieva di 22 anni alla guida.

Istruttore di volo si lancia dall’aereo durante una lezione: allieva di 22 anni riesce ad atterrare e si salvaDurante una lezione di volo in Argentina, l'istruttore di 42 anni si è lanciato dall'aereo.

Temi più discussi: Istruttore di volo lascia i comandi all’allieva 22enne, apre il portellone dell'aereo e si getta nel vuoto: Sai cosa devi fare; Argentina, istruttore di volo muore lanciandosi da un aereo; Argentina, pilota si lancia dall’aereo in volo. L’allieva resta sola al comando e riesce ad atterrare; Istruttore di volo dice ad allieva Sai cosa fare, poi apre portellone e si suicida: morto Leandro Bertazzo.

Argentina, pilota si lancia dall’aereo in volo. L’allieva resta sola al comando e riesce ad atterrare https://t.co/GLCIvr5kJb x.com

Istruttore di volo dice ad allieva Sai cosa fare, poi apre portellone e si suicida: morto Leandro BertazzoSi è tolto le cuffie, ha aperto il portellone del Cessna e si è lanciato nel vuoto durante il volo. L’istruttore Leandro Andrés Bertazzo, 42 anni, è morto dopo essersi gettato dall’aereo sopra Córdoba ... fanpage.it

Choc in volo, pilota apre il portellone e si suicida lasciando da sola ai comandi l'allieva: Sai cosa fareIn Argentina, una lezione di volo si è trasformata in tragedia quando un istruttore si è lanciato da un aereo, lasciando un'allieva di ... msn.com

Qual è il miglior momento di un pilota che colpisce il muro nella storia della F1? Vettel a Hockenheim deve essere tra i migliori e Leclerc ha alcuni momenti notevoli. reddit