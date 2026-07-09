Argentina pilota apre il portellone durante una lezione di volo | le ultime parole all’allieva prima del gesto

Da notizieaudaci.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una sessione di addestramento, un istruttore di volo ha aperto il portellone di un aereo leggero mentre era in volo e si è lanciato senza apparente motivo. Secondo le testimonianze, le ultime parole rivolte all’allieva sono state riferite a una richiesta di attenzione prima del gesto. L’incidente si è verificato su un Cessna 150, coinvolgendo anche l’allieva che si trovava a bordo. La scena si è svolta durante un’esercitazione di volo, causando grande scalpore nel settore aeronautico.

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L’istruttore di volo Leandro Andrés Bertazzo, 42 anni, si è lanciato da un Cessna 150 durante un’esercitazione. Una normale lezione di volo si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto il mondo dell’aviazione. Leandro Andrés Bertazzo, istruttore di volo argentino di 42 anni, è morto dopo essersi lanciato da un piccolo aereo durante un’esercitazione con una sua allieva. La giovane, di appena 22 anni, è riuscita a mantenere il controllo del velivolo e ad atterrare completamente da sola, nonostante fosse in evidente stato di choc. L’incidente è avvenuto sabato 4 luglio nei cieli della provincia di Córdoba, in Argentina. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla magistratura federale per ricostruire con precisione quanto accaduto durante il volo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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