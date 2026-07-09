Durante le indagini sugli arbitri, è emerso che una squadra avrebbe richiesto di evitare arbitri considerati ‘porta sfortuna’. Le intercettazioni, condotte dalla Procura di Milano e dalla Guardia di Finanza, rivelano che l’Inter avrebbe espresso questa preferenza, chiedendo che non fossero designati determinati direttori di gara. Questa richiesta si collega alle conversazioni intercettate nel corso dell’indagine.

AGI - All’inchiesta sugli arbitri si aggiungono nuovi particolari. Dalle intercettazioni svolte dalla Procura di Milano e dalla Guardia di Finanza emerge che l’ Inter avrebbe chiesto che non venissero designati da Gianluca Rocchi dei direttori di gara considerati ‘porta sfortuna’. Dunque ‘sgraditi’ non per ragioni di mera natura tecnica, almeno così sarebbe stata palesata la richiesta, ma per una forma di scaramanzia legata forse a dei precedenti di gara non favorevoli. Inchiesta sugli arbitri: sviluppi e intercettazioni . Sempre da quanto viene riferito da fonti qualificate, il presunto ruolo dell’ex presidente della Figc, Gabriele Gravina, non indagato, emergerebbe da riferimenti nelle intercettazioni agli atti dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Inchiesta sugli arbitri, "l'Inter non voleva fischietti porta sfortuna"

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