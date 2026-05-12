Perché Ivan Zazzaroni è stato sentito come teste per l'inchiesta sugli arbitri | il pm voleva chiarimenti

Ivan Zazzaroni è stato ascoltato come testimone dal pubblico ministero in un'inchiesta che riguarda il sistema arbitrale. L'interrogatorio è durato circa due ore, durante le quali sono state poste domande sul funzionamento e sulle presunte irregolarità legate agli arbitri. La testimonianza si inserisce in un'indagine aperta per fare chiarezza su eventuali anomalie nel settore.

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Ivan Zazzaroni è stato ascoltato per circa due ore dal pm Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale. Il direttore del Corriere dello Sport non è indagato: la Procura voleva chiarimenti sul filone delle presunte designazioni pilotate legate all'Inter.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inchiesta sistema arbitri, Ivan Zazzaroni in procura a Milano come testeIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello sport e volto noto in tv, si trova in procura a Milano ascoltato dal pm Maurizio Ascione come teste. Inchiesta arbitri, anche Ivan Zazzaroni sentito in Procura come testimoneMilano, 12 maggio 2026 – Prosegue la “sfilata” di testimoni in Procura a Milano nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale. Argomenti più discussi: Caso Rocchi, Zazzaroni: Detto 200 volte, l’Inter non c’entra nulla. Caressa: Caos tra arbitri; Ivan Zazzaroni: Alex Zanardi è andato oltre ogni limite, parlando con la madre ho capito da dove traeva la sua forza; Ivan Zazzaroni ospite all’Università di Salerno: focus sulla crisi del calcio italiano e il futuro dell’informazione sportiva; Tifo Bologna e simpatizzo Napoli. Non sono di parte. Zazzaroni si sfoga in diretta. Perché il secondo è il primo degli ultimi Il commento del direttore Ivan Zazzaroni x.com Perché Ivan Zazzaroni è stato sentito come teste per l’inchiesta sugli arbitri: il pm voleva chiarimentiIvan Zazzaroni è stato ascoltato per circa due ore dal pm Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale ... fanpage.it