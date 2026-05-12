Perché Ivan Zazzaroni è stato sentito come teste per l'inchiesta sugli arbitri | il pm voleva chiarimenti
Ivan Zazzaroni è stato ascoltato come testimone dal pubblico ministero in un'inchiesta che riguarda il sistema arbitrale. L'interrogatorio è durato circa due ore, durante le quali sono state poste domande sul funzionamento e sulle presunte irregolarità legate agli arbitri. La testimonianza si inserisce in un'indagine aperta per fare chiarezza su eventuali anomalie nel settore.
Ivan Zazzaroni è stato ascoltato per circa due ore dal pm Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale. Il direttore del Corriere dello Sport non è indagato: la Procura voleva chiarimenti sul filone delle presunte designazioni pilotate legate all'Inter.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Perché il secondo è il primo degli ultimi Il commento del direttore Ivan Zazzaroni facebook
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