Caso Rocchi | Chinè ha chiesto gli atti Si può aprire nuova inchiesta su designazioni pro Inter

L’avvocato di una delle parti coinvolte nel caso Rocchi ha richiesto l’accesso agli atti dell’indagine in corso. Questa richiesta potrebbe portare all’apertura di una nuova inchiesta relativa alle designazioni arbitrali, con l’obiettivo di verificare eventuali irregolarità legate a favore dell’Inter. La vicenda riguarda le nomine degli arbitri e le possibili influenze nel processo decisionale, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali.

Caso Rocchi: Chinè ha chiesto gli atti. Si può aprire nuova inchiesta sulle presunte designazioni pilotate per favorire l’Inter. L’inchiesta che coinvolge il designatore Gianluca Rocchi entra in una fase cruciale. La Procura Federale, guidata da Giuseppe Chinè, ha già richiesto formalmente alla Procura di Milano gli atti dell’indagine penale. Questo passaggio è fondamentale per capire se gli elementi emersi ora differiscano da quanto la giustizia sportiva aveva già analizzato — e successivamente archiviato — circa un anno fa. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I precedenti: la segnalazione di Domenico Rocca. L’indagine sportiva del 2025 scaturì da una lettera dell’assistente Domenico Rocca.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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