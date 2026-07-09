Inchiesta Bari-Napoli | la Procura FIGC indaga su tutti gli affari di mercato

La Procura della Repubblica di Bari ha avviato un'inchiesta sui conti di una società calcistica, concentrandosi sui rapporti di mercato con una squadra di Napoli. Sono stati iscritti nel registro degli indagati due membri della famiglia proprietaria del club napoletano. L'indagine riguarda le transazioni e gli affari di mercato tra le due società. La procedura giudiziaria si focalizza sulle operazioni economiche svolte in ambito sportivo e commerciale.

La Procura della Repubblica di Bari ha aperto un'indagine sui conti della società calcistica del Bari, accendendo i riflettori sui rapporti di mercato con il Napoli e portando all'iscrizione nel registro degli indagati di Aurelio e Luigi De Laurentiis. Al centro dell'inchiesta della giustizia ordinaria c'è una specifica operazione risalente a luglio 2023: il trasferimento del portiere Elia Caprile dal club pugliese a quello azzurro per 2,2 milioni di euro, di cui il 25% è stato versato al Leeds come da precedenti accordi. Intanto la Figc ha chiesto le carte alla Procura per valutare l'eventuale violazione del codice sportivo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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