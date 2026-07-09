. La Procura FIGC potrebbe comunque richiedere atti. L’indagine della Procura di Milano sul presunto condizionamento del sistema arbitrale, partita in primavera, sembra ormai incanalata verso una richiesta di archiviazione. Nonostante i magistrati stiano portando avanti gli accertamenti anche in questi giorni e abbiano integrato il fascicolo con nuove intercettazioni, dalle stanze di via Freguglia filtra l’intenzione di chiudere il caso ordinario. Gli atti, se richiesti, passeranno alla giustizia sportiva. Nel registro degli indagati non risultano tesserati Inter e nemmeno l’ex presidente della FIGC Gabriele Gravina. Lo riporta Calcio&Finanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Inchiesta arbitri verso l’archiviazione: nel registro indagati non ci sono Gravina e tesserati Inter

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