Inchiesta arbitri verso l’archiviazione | nel registro indagati non ci sono Gravina e tesserati Inter

Da juventusnews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Milano sta valutando la richiesta di archiviazione dell'indagine avviata in primavera sul presunto condizionamento del sistema arbitrale. Nel registro degli indagati non figurano né il presidente della federazione né tesserati di club di calcio. Tuttavia, la Procura FIGC potrebbe comunque richiedere l'accesso ad atti o ulteriori approfondimenti prima di concludere definitivamente l'indagine.

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. La Procura FIGC potrebbe comunque richiedere atti. L’indagine della  Procura di Milano  sul presunto condizionamento del  sistema arbitrale, partita in primavera, sembra ormai incanalata verso una  richiesta di archiviazione. Nonostante i magistrati stiano portando avanti gli accertamenti anche in questi giorni e abbiano integrato il fascicolo con  nuove intercettazioni, dalle stanze di via Freguglia filtra l’intenzione di  chiudere il caso ordinario. Gli atti, se richiesti, passeranno alla  giustizia sportiva. Nel registro degli indagati non risultano tesserati Inter e nemmeno l’ex presidente della FIGC Gabriele Gravina. Lo riporta Calcio&Finanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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