Nelle ultime settimane si sono susseguite notizie riguardanti un'inchiesta legata a presunte irregolarità nel settore arbitrale. Secondo quanto emerso, tra gli indagati non figurano tesserati di club di Serie A. La vicenda riguarda diverse persone coinvolte in attività di verifica e accertamento, con le autorità che continuano le indagini per chiarire i dettagli e le eventuali responsabilità.

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© Calcionews24.com - Caso arbitri, tra gli indagati non ci sono tesserati di club di Serie A! Ultimissimi sviluppi sulla vicenda

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