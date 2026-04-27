Secondo fonti ufficiali della Procura di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sulla frode sportiva, né l'Inter né i suoi dirigenti risultano indagati. La notizia conferma che, al momento, nessuna persona o ente legata alla società è coinvolta formalmente nell'indagine in corso. La procura ha comunicato questa informazione senza ulteriori dettagli sullo stato delle verifiche o sui possibili sviluppi futuri.

Nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati". Lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Inchiesta arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati

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