Nelle intercettazioni dell'inchiesta della Procura di Milano, alcuni arbitri vengono associati a risultati sfavorevoli per l'Inter. Le conversazioni rivelano che alcuni ufficiali di gara sono indicati come portatori di sfortuna, con riferimenti a episodi specifici di partite. Non ci sono accuse dirette di combine, ma le intercettazioni collegano certi arbitri a esiti negativi per la squadra. L'inchiesta prosegue con ulteriori verifiche e analisi delle registrazioni.

Nell’ inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri e sull’ Inter spunta anche la “sfiga”. Come racconta Il Fatto Quotidiano, oltre al gradimento o meno del club rispetto alla designazione di un direttore di gara, avrebbe avuto un suo peso pure il fattore scaramantico: alcuni fischietti sarebbero stati considerati poco “fortunati” per i nerazzurri. Un dettaglio che emerge dalle intercettazioni sulle presunte richieste del club all’ex designatore Gianluca Rocchi. Cosa dice l’inchiesta. È lo stesso filone che avevamo già raccontato: le intercettazioni documentano le pressioni su Rocchi, con dialoghi in cui si valutava se un arbitro fosse gradito o meno — come nel caso “fammi vedere se Mariani va bene all’Inter”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni gli arbitri che portavano sfiga all’Inter

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SCANDALO ARBITRI: LE INTERCETTAZIONI CHE COINVOLGONO LINTER!

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