Dalle intercettazioni risulta che l’ex capo degli arbitri Gianluca Rocchi avrebbe fatto spesso "verifiche preventive" sul gradimento o meno da parte dell’ Inter di determinati arbitri, parlando con più interlocutori. È un nuovo spunto che viene a galla dalle carte dell’ inchiesta milanese della Guardia di Finanza sul sistema arbitrale, che comunque potrebbe essere destinata tra non molto ad una richiesta di archiviazione. Con la riformulazione del capo di imputazione per frode sportiva, effettuata per ascoltare l’ormai ex designatore arbitrale che si è difeso dalle accuse, sono saltate fuori altre due partite con sospetti di "combine" sulle scelte dei fischietti, tra cui una pure del campionato che si è appena concluso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso arbitri, nelle intercettazioni spuntano gli arbitri "portasfortuna"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CASO ROCCHI: SPUNTANO GLI AUDIO!

Notizie e thread social correlati

Inchiesta arbitri, spuntano le intercettazioni con l’Inter: sotto la lente i rapporti tra club e designatoriLe indagini riguardano le intercettazioni tra un ex arbitro e dirigenti dell’Inter, con particolare attenzione ai rapporti tra il club e i...

Inchiesta arbitri, le ‘pretese’ dei club nelle intercettazioni di RocchiLe intercettazioni di Rocchi rivelano che nelle conversazioni tra arbitri e rappresentanti dei club emergono richieste e affermazioni riguardanti la...

Temi più discussi: Caso arbitri, nelle intercettazioni spuntano gli arbitri portasfortuna; Inchiesta arbitri, i desiderata dell'Inter a Rocchi: Non vogliamo quell'arbitro perché porta sf...; Inchiesta arbitri, stretta finale Procura di Milano: a fine luglio la decisione; Arbitro scelto con consenso Inter, si allarga inchiesta con nuove intercettazioni: c'è una quarta partita.

Inchiesta arbitri, in intercettazioni arbitri porta-sfiga all'Inter. Perché Torino-Inter che era inutile? - X x.com

Caso arbitri, nelle intercettazioni spuntano gli arbitri portasfortunaDalle intercettazioni risulta che l’ex capo degli arbitri Gianluca Rocchi avrebbe fatto spesso verifiche preventive sul gradimento o meno da parte dell’Inter di determinati arbitri, parlando con più ... ilgiorno.it

CorSera – Caso Rocchi, spunta una nuova intercettazione per Torino-Inter: Arbitri concordati con esponenti InterSpunta una nuova accusa per Gianluca Rocchi relativa ad una designazione arbitrale concordata in occasione di Torino-Inter. L'ex fischietto è ora accusato di frode sportiva ... mondonapoli.it