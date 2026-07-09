Un incendio nella rimessa ha distrutto sette moto, due auto d’epoca e una roulotte, rendendo lo stabile inagibile. L’incendio si è verificato martedì sera intorno alle 20 e ha completamente divorato i veicoli conservati all’interno. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Il fuoco ha distrutto tutto e reso lo stabile inagibile. Ha “divorato“ la collezione di veicoli d’epoca di un collezionista di Trescore, martedì sera intorno alle 20, distruggendo sette moto, due auto e una roulotte. L’allarme è stato lanciato dal figlio del proprietario che si è accorto del fumo che usciva dalla rimessa, 70 metri quadri, e ha cercato di tenere a bada il fuoco in attesa dei pompieri. Così facendo ha inalato del fumo ed è stato poi portato all’ospedale di Crema per controlli. È stato ricevuto al Pronto soccorso in codice verde, controllato e poi dimesso. Sul posto i pompieri hanno lottato per oltre un’ora per spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio nella rimessa. Moto e auto d’epoca divorate dalle fiamme

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