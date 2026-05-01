Incendio al porto di Cervia 4 barche divorate dalle fiamme

Alle prime luci dell'alba di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti nel porto turistico di Cervia per domare un incendio che ha coinvolto diverse imbarcazioni ormeggiate. L'incendio si è sviluppato intorno alle 5:30 del mattino, causando la distruzione di quattro barche. Sul posto sono intervenuti i pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Ravenna, 1 maggio 2026 – Alle 5 e mezza del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti al porto turistico di Cervia a causa di un incendio che ha interessato alcune imbarcazioni ormeggiate. Nessuno è rimasto ferito. L’intervento dei vigili del fuoco Sul posto si sono recate tre squadre provenienti dai distaccamenti di Cervia e Ravenna, supportate da una squadra del distaccamento di Cesenatico. L'intervento delle squadre ha permesso di estinguere le fiamme e di contenere il rogo, evitando la propagazione del fuoco ad ulteriori imbarcazioni presenti nelle vicinanze. Quante imbarcazioni bruciate Quattro imbarcazioni coinvolte dal fuoco. Sul posto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto per gli adempimenti di competenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio al porto di Cervia, 4 barche divorate dalle fiamme Notizie correlate Notte di fuoco a Noicattaro: tre auto divorate dalle fiammeNotte impegnativa per i vigili del fuoco del comando di Bari, intervenuti intorno alle 3 del mattino nel comune di Noicattaro per un incendio che ha... Castel Volturno, vasto incendio in un capannone vicino al Giolì: in fiamme barche e gommoniUn violento incendio è divampato nella notte a Castel Volturno, in provincia di Caserta, all’interno di un capannone situato in via Siracusa, nei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cervia, incendio al porto turistico, 4 barche a fuoco - Gallery; Incendio nel porto di Cervia (Foto Argnani); Incendio al porto Marina d'Arechi: yacht completamente distrutto, mistero sulle cause; Cervia, incendio al porto turistico: quattro barche a fuoco. Incendio al porto turistico di Cervia, almeno quattro barche coinvolte. È morto un cane, ferita una donnaUn incendio è scoppiato nelle prime ore di oggi (venerdì 1° maggio) nel porto turistico di Cervia, facendo scattare l’intervento dei soccorsi poco dopo le ... ravennaedintorni.it Cervia, incendio al porto turistico, 4 barche a fuoco - GalleryIncendio al porto turistico di Cervia, con Vigili del Fuoco di Ravenna e Cesenatico in azione. Per cause in via di accertamento, le fiamme hanno ... corriereromagna.it Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), dove nel cuore della notte a causa dell’aument - facebook.com facebook Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone. Il rogo spinto dalle fiamme minaccia la frazione di San Giuliano Terme, nel Pisano. Squadre di terra di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. #A x.com