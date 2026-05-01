Incendio al porto di Cervia 4 barche divorate dalle fiamme

Da ilrestodelcarlino.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci dell'alba di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti nel porto turistico di Cervia per domare un incendio che ha coinvolto diverse imbarcazioni ormeggiate. L'incendio si è sviluppato intorno alle 5:30 del mattino, causando la distruzione di quattro barche. Sul posto sono intervenuti i pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Ravenna, 1 maggio 2026 –  Alle 5 e mezza del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti al porto turistico di Cervia a causa di un incendio che ha interessato alcune imbarcazioni ormeggiate. Nessuno è rimasto ferito. L’intervento dei vigili del fuoco Sul posto si sono recate tre squadre provenienti dai distaccamenti di Cervia e Ravenna, supportate da una squadra del distaccamento di Cesenatico. L'intervento delle squadre ha permesso di estinguere le fiamme e di contenere il rogo, evitando la propagazione del fuoco ad ulteriori imbarcazioni presenti nelle vicinanze. Quante imbarcazioni bruciate Quattro imbarcazioni coinvolte dal fuoco. Sul posto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto per gli adempimenti di competenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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