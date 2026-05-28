Incendio ad Alghero nall' autonoleggio di Stefano Ledda vicino all' aeroporto 80 auto divorate dalle fiamme
Un incendio doloso ha distrutto 80 auto in un autonoleggio vicino all’aeroporto di Alghero. Le fiamme sono divampate nel deposito di Stefano Ledda, causando danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta esaminando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.
Circa 80 auto finite in cenere in un devastante incendio scoppiato in un parcheggio ad Alghero, con tutta probabilità di origine dolosa. Durante la notte alcuni ignoti avrebbero appiccato le fiamme a una rimessa vicino l’aeroporto Riviera del Corallo, nel comune sulla costa nord occidentale della Sardegna. Ad essere colpito è stato l’autonoleggio dell’imprenditore Stefano Ledda, già preso di mira da un altro rogo soltanto due mesi prima. L’incendio nei pressi dell’aeroporto di Alghero Il maxi incendio è divampato intorno alle 5 del mattino di giovedì 28 maggio, facendo scattare l’allarme nell’area situata dall’altra parte della strada provinciale 44 rispetto all’aeroporto di Alghero Fertilia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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