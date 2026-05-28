Incendio ad Alghero nall' autonoleggio di Stefano Ledda vicino all' aeroporto 80 auto divorate dalle fiamme

Notizia in breve

Un incendio doloso ha distrutto 80 auto in un autonoleggio vicino all’aeroporto di Alghero. Le fiamme sono divampate nel deposito di Stefano Ledda, causando danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta esaminando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.