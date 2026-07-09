Incendio nel liceo Machiavelli Capponi a Firenze | è caccia al piromane con i video

Un incendio ha interessato il liceo Machiavelli Capponi a Firenze mentre si svolgevano gli esami di Maturità presso il Palazzo Rinuccini in via Santo Spirito. Le autorità stanno analizzando i video di sorveglianza per individuare il responsabile. Nessun dettaglio sulle cause o sui danni specifici è stato comunicato. Le forze dell’ordine sono impegnate nelle indagini per identificare il piromane. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi.

È caccia al piromane che colpito il liceo Machiavelli Capponi a Firenze. Mentre sono ripresi gli esami di Maturità all’interno della sede di Palazzo Rinuccini, in via Santo Spirito. I carabinieri, in queste ore, stanno facendo tutti gli accertamenti possibili perché i vigili del fuoco propendono per un’unica ipotesi: quella dolosa. Anche se nelle prossime ore i pompieri, che sono intervenuti martedì mattina, dovranno terminare le operazioni, è infatti emerso che all’interno del liceo non si sarebbe registrato alcun cortocircuito o guasto elettrico in grado di sprigionare le fiamme. «E i fogli non bruciano certamente per autocombustione», dice un vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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