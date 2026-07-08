Firenze incendio al liceo Machiavelli Capponi | sospesi gli orali della Maturità

A Firenze, un incendio nel liceo Machiavelli Capponi ha provocato la sospensione degli esami orali della Maturità. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate: si indaga se si sia trattato di un atto doloso o di un guasto elettrico, come un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita. La scuola rimane chiusa fino a nuova comunicazione.

Non è ancora chiaro se qualcuno abbia applicato il fuoco o se le fiamme siano dovute a un cortocircuito, magari di una presa elettrica. Di fatto fumo acre, pareti e affreschi anneriti, mobili bruciati, condizionatori e apparecchi elettronici «fusi», polvere: così si presentavano ieri gli uffici al primo piano del liceo Machiavelli Capponi, nella sede di Palazzo Rinuccini, in via Santo Spirito, dopo l’incendio che è divampato nella scuola nella nottata precedente. Ad accorgersi del rogo e a dare l’allarme, la mattina di martedì 7 verso le 7, sono stati gli operatori scolastici appena arrivati nell’istituto: subito sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra del comando centrale di Firenze, che hanno spento l’incendio, evitando che si propagasse anche alle altre aree. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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