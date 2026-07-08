Firenze dopo l' incendio riprendono gli esami di maturità al liceo Machiavelli Capponi

Gli esami di maturità sono ripresi questa mattina al liceo Machiavelli Capponi di Firenze, un giorno dopo l'incendio che ha interessato la sede di Palazzo Rinuccini in via Santo Spirito. Dopo l’interruzione, le prove sono riprese regolarmente. La scuola ha confermato che gli studenti stanno sostenendo gli esami come previsto. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alle cause dell’incendio o a eventuali danni strutturali.

A un giorno di distanza dall'incendio che ha interessato la sede di Palazzo Rinuccini del liceo Machiavelli Capponi in via Santo Spirito a Firenze, sono ripresi nella mattinata dell'8 luglio gli esami di maturità. «Il valore di questo edificio è prezioso per Firenze, siamo dispiaciuti per quanto è accaduto - ha detto la consigliera della Città metropolitana delegata alla scuola Beatrice Barbieri - E siamo dispiaciuti per i ragazzi che hanno trovato questo problema. Ora la Città metropolitana aiuterà nel ripristinare tutti gli spazi e nello svolgimento di quelli che saranno i programmi della scuola, anche dando altri edifici se sarà necessario». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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Firenze incendio piazza Alberti 11/03/2026

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