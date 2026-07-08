L’incendio al deposito Bartolini in Bovisa il punto con i Vigili del fuoco | Bruciati 15 container ecco perché tutto quel fumo

Notizia in breve

Un incendio ha interessato un deposito di 8.000 metri quadrati in Bovisa, coinvolgendo circa 50 container. Cinquanta vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno causato un intenso fumo visibile nella zona. Sono stati bruciati 15 container, alcuni dei quali erano a rischio esplosione. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con l’obiettivo di prevenire ulteriori danni e rischi.