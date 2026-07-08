L’incendio al deposito Bartolini in Bovisa il punto con i Vigili del fuoco | Bruciati 15 container ecco perché tutto quel fumo
Un incendio ha interessato un deposito di 8.000 metri quadrati in Bovisa, coinvolgendo circa 50 container. Cinquanta vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno causato un intenso fumo visibile nella zona. Sono stati bruciati 15 container, alcuni dei quali erano a rischio esplosione. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con l’obiettivo di prevenire ulteriori danni e rischi.
Milano, 8 luglio 2026 – Cinquanta vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di un enorme incendio. Una superficie interessata dal rogo di 8mila metri quadrata e cinquanta container a rischio scoppio. La situazione al deposito Bartolini di via Don Minzoni 10, in zona Bovisa, è estremamente complessa. Il rogo è scoppiato alle 19.30 e solo dopo le 22.30 la situazione del fumo (una enorme colonna si è levata subito in cielo, visibile dai tutti i quartieri e anche dai Comuni vicini) è più o meno sotto controllo. https:www.ilgiorno.itvideoincendio-alla-bartolini-a-milano-il-video-dei-primi-minuti-del-rogo-che-sta-distruggendo-il-deposito-in-bovisa-njk4zlau A fare il punto c’è il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Milano, l’ingegnere Mauro Caciolai, presente sul posto insieme ai funzionari tecnici del Corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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