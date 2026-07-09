Un incendio di sterpaglie e canneto si è sviluppato oggi lungo le sponde del fiume Arno nella frazione di Pietroconti, nel comune di Pontedera. Sul posto sono intervenuti anche un elicottero e le squadre di emergenza per contenere le fiamme.

PONTEDERA (PISA) – Un incendio di sterpaglie e canneto è divampato oggi, 9 luglio 2026, lungo le sponde del fiume Arno, nella frazione di Pietroconti, nel comune di Pontedera (Pisa). L’allarme è scattato alle 13, quando sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento vedono impegnati due mezzi antincendio e un’autobotte provenienti dalla sede centrale dei vigili del fuoco, al lavoro per contenere e domare il rogo sviluppatosi nella vegetazione che costeggia il fiume. A supporto delle squadre operative sono intervenuti anche i mezzi leggeri delle associazioni di volontariato AIB della Regione Toscana e l’elicottero “Drago” del Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Arezzo, impiegato per agevolare le operazioni dall’alto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio lungo l’Arno a Pontedera: bruciano sterpaglie, in azione anche un elicottero

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