Incendio nella zona industriale | bruciano sterpaglie e vegetazione
Un incendio si è sviluppato questa mattina nella zona industriale tra i comuni di Capena, Monterotondo e Castelnuovo di Porto, nella provincia a nord di Roma. Le fiamme hanno interessato sterpaglie e vegetazione, con un vasto rogo che si è propagato nell’area della Traversa del Grillo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono notizie di persone coinvolte o di danni a strutture.
Incendio nella provincia a nord di Roma. Un vasto rogo divampato nella tarda mattinata di oggi - giovedì 28 maggio - nell'area della zona industriale della Traversa del Grillo, fra i comuni di Capena, Monterotondo e Castelnuovo di Porto.Incendio alla Traversa del GrilloLa richiesta d'intervento. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie e thread social correlati
Favarese scomparsa dopo il passaggio al pronto soccorso, la donna ritrovata tra le sterpaglie nella zona industrialeUna giovane donna di Favara, scomparsa dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è stata ritrovata tra le...
Temi più discussi: Fiamme in zona industriale: incendio nell'area esterna di un'azienda di rifiuti elettronici; Fiamme nella notte nella zona industriale di Ruvo: brucia un capannone in costruzione; Incendio a Marano, fiamme nell'area industriale: soccorsi sul posto; Incendio di Fossò, fiamme partite dalla discarica di batterie. Fumo visibile anche dal Lido.
Paura in Belgio, vasto incendio nella zona industriale a ridosso del centro federale x.com
Incendio nell’azienda Sada Packaging nella zona industriale di Pontecagnano Faiano. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di un cancello esterno e si sono propagate all’interno dell’area in cui vengono stoccati i cartoni da destinare al macero. L’intervento facebook
Termoli, incendio in un impianto fotovoltaicoAlle 13,30 circa di oggi giovedì 28 maggio i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, con una squadra del distaccamento di Termoli, sono intervenuti per un incendio di impianto fotovoltaico sul tet ... rainews.it
Incendio a Marano, fiamme nell'area industriale: soccorsi sul postoPaura nel pomeriggio nell’area industriale di Marano, dove una densa nube di fumo nero ha attirato l’attenzione di centinaia di cittadini. Numerose segnalazioni parlano di un ... ilmattino.it