Incendio nella zona industriale | bruciano sterpaglie e vegetazione

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella zona industriale tra i comuni di Capena, Monterotondo e Castelnuovo di Porto, nella provincia a nord di Roma. Le fiamme hanno interessato sterpaglie e vegetazione, con un vasto rogo che si è propagato nell’area della Traversa del Grillo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono notizie di persone coinvolte o di danni a strutture.