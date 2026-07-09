Un incendio di vaste proporzioni ha interessato la vegetazione di sterpaglie e canneto lungo la strada statale 67 nella frazione di Pietroconti, nel comune di Pontedera. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che si sono propagate nella zona, causando un intervento immediato. Non sono stati segnalati feriti o danni a strutture nelle prime fasi dell’incendio. La situazione è ancora sotto controllo e in fase di gestione.

PONTEDERA – Tarda mattinata di fiamme e paura nella frazione di Pietroconti, nel comune di Pontedera, dove un incendio di vaste proporzioni sta interessando la vegetazione lungo la strada statale 67. L’allarme è scattato intorno alle 13, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi antincendio. Le fiamme hanno aggredito una fitta area di sterpaglie e un canneto che sorge lungo le sponde del fiume Arno. Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco di Pisa, supportate da due mezzi antincendio e da un’autobotte arrivata d’urgenza dalla sede centrale per garantire il rifornimento idrico necessario a fronteggiare il rogo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fiamme di sterpaglie e canneto lungo la statale 67: vigili del fuoco in azione a Pontedera

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