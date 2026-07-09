Un incendio scoppiato in una fabbrica di scarpe nella provincia del Fujian ha causato almeno 28 vittime. Le fiamme sono divampate in una struttura nella città di Jinjiang. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio. Sul luogo sono intervenuti numerosi vigili del fuoco e soccorritori, che stanno lavorando per domare il rogo e recuperare i corpi. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sulle circostanze che hanno portato al disastro.

È di almeno 28 morti il bilancio del violento incendio scoppiato in una fabbrica di scarpe a Jinjiang, nella provincia sud-orientale del Fujian, in Cina. Il rogo è divampato intorno a mezzogiorno, ora locale, all’interno dello stabilimento Huiteng, dove numerosi lavoratori sono rimasti intrappolati per diverse ore. Maxi intervento dei soccorsi. Per domare le fiamme sono stati impiegati 183 vigili del fuoco e soccorritori, supportati da 35 mezzi di emergenza. Le immagini diffuse dai media di Stato mostrano un’enorme colonna di fumo nero levarsi dall’edificio, mentre alcuni dipendenti si sono rifugiati sul tetto della fabbrica in attesa di essere messi in salvo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio in una fabbrica di scarpe in Cina: almeno 28 morti, Xi Jinping chiede indagini

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