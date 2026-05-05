Cina mega esplosione in una fabbrica di fuochi i artificio | almeno 21 morti

In una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale si è verificata un'esplosione che ha causato la morte di almeno 21 persone e il ferimento di 61. La notizia è stata diffusa dai media statali, che hanno confermato il numero delle vittime e dei feriti coinvolti nell'incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'esplosione o sull'entità dei danni alla struttura.

Una gigantesca esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale ha ucciso almeno 21 persone e ne ha ferite 61, secondo quanto riportato oggi dai media statali. L'esplosione è avvenuta intorno alle 16:43 di ieri ora locale presso Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company a Liuyang, nella provincia dello Hunan, ha riferito l'emittente Cctv. Video diffusi sui social media lunedì mostrano continue esplosioni accompagnate da un'enorme nuvola di fumo che si innalza alta in cielo in una zona rurale circondata da montagne. Le riprese aeree della Cctv effettuate il giorno successivo mostrano una distesa di detriti fumanti dove prima sorgevano gli edifici, con soccorritori ed escavatori impegnati a setacciare le macerie.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Cina, mega esplosione in una fabbrica di fuochi i artificio: almeno 21 morti Notizie correlate Liuyang, esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio: 21 morti e 61 feriti? Cosa scoprirai Come hanno causato l'esplosione le procedure di sicurezza della fabbrica? Chi sono i dirigenti arrestati per la gestione del... Esplosione alla fabbrica di fuochi d'artificio a Trevi nel Lazio, indagato il titolareSvolta nelle indagini sull'esplosione che ha scosso gli Altipiani di Arcinazzo lo scorso 5 febbraio nella parte sita nel comune di Trevi Nel Lazio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cina: esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio, almeno 20 morti e 60 feriti; Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in Cina: si contano morti e feriti; Incidenti industriali: Cina: esplosione in fabbrica fuochi d'artificio, almeno 20 morti | blue News. Cina, mega esplosione in una fabbrica di fuochi i artificio: almeno 21 mortiUna gigantesca esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale ha ucciso almeno 21 persone e ne ha ferite 61, secondo quanto riportato oggi dai media ... ilmattino.it Esplosione in una fabbrica in Cina: almeno 21 morti, 61 i feritiUna potente esplosione si è verificata nel pomeriggio di ieri presso la Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company a Liuyang, nella provincia dello Hunan, causando la morte ... leggo.it Cina, mega esplosione in una fabbrica di fuochi i artificio: almeno 21 morti - facebook.com facebook Cina: esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio, 21 morti e 61 feriti. Xi Jinping: «Misure di sicurezza più rigide» x.com