Un incendio in una fabbrica di scarpe a Jinjiang, nel sud-est della Cina, ha causato la morte di almeno 28 persone. Le immagini diffuse dalla televisione di stato mostrano il fumo che circonda l’edificio e persone intrappolate sui tetti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sul numero di feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

C’è stato un incendio in una fabbrica di scarpe nella città di Jinjiang, nel sud est della Cina, nel quale sono morte almeno 28 persone. Nei video pubblicati dalla televisione di stato si vede la fabbrica circondata dal fumo, con diverse persone intrappolate in cima. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio sarebbe iniziato dal primo piano della fabbrica, dove si trovavano dei materiali particolarmente infiammabili per costruire le scarpe. Non si sa ancora come mai si sia sviluppato l’incendio. La città di Jinjiang è conosciuta come “la capitale cinese delle scarpe” per via della presenza di un grande numero di fabbriche che le producono.... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Almeno 28 persone sono morte in un incendio in una fabbrica di scarpe in Cina

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Almeno cinque persone sono morte a seguito di un incendio divampato in un grande parco divertimenti

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