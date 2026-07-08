Mamma mia sta cadendo tutto Maxi incendio alla Brt brucia il deposito Bovisa 2 | aperta un’inchiesta

Notizia in breve

Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto il deposito Bovisa 2 di una società di consegne a Milano. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio e hanno prodotto una colonna di fumo nero visibile in tutta la città e nelle aree circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme. È stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause dell’incendio. Al momento, non ci sono segnalazioni di feriti.