Mamma mia sta cadendo tutto Maxi incendio alla Brt brucia il deposito Bovisa 2 | aperta un’inchiesta

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto il deposito Bovisa 2 di una società di consegne a Milano. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio e hanno prodotto una colonna di fumo nero visibile in tutta la città e nelle aree circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme. È stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause dell’incendio. Al momento, non ci sono segnalazioni di feriti.

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Milano, 8 luglio 2026 –  Fiamme estese e complicatissime da domare. Una colonna di fumo nera che si alza all’improvviso all’ora di cena e invade rapidamente i quartieri vicini, così imponente da essere visibile da tutte le zone della città e pure da alcuni Comuni dell’hinterland.  Una serie continua di esplosioni, che prosegue fino a sera. Un incendio scoppiato a Milano, in via don Giovanni Minzoni, in un capannone di un corriere. Milano, 8 luglio 2026. ANSAPAOLO SALMOIRAGO Il maxi incendio. Incendio deposito Bartolini, Vigili del Fuoco sul posto, Milano, 8 Luglio 2026 AnsaAndrea Fasani Il maxi incendio divampa qualche minuto prima delle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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