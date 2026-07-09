incendio deposito bartolini a milano la procura apre un fascicolo per dolo

Notizia in breve

La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso dopo un incendio scoppiato nel pomeriggio di mercoledì in un deposito di un corriere nella zona Bovisa. L'incendio si è verificato in via don Giovanni Minzoni. La polizia sta indagando sulle cause dell'incendio e sulla natura del rogo. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità e cause legate all’origine del fuoco.