Incendio deposito Bartolini a Milano la Procura apre un fascicolo per dolo
La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso dopo un incendio scoppiato nel pomeriggio di mercoledì in un deposito di un corriere nella zona Bovisa. L'incendio si è verificato in via don Giovanni Minzoni. La polizia sta indagando sulle cause dell'incendio e sulla natura del rogo. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità e cause legate all’origine del fuoco.
La procura di Milano, diretta da Marcello Viola, ha aperto un fascicolo per incendio doloso in merito al rogo divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì nel deposito Bartolini in via don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa. Al momento in procura è arrivata l’informativa che contiene i rilievi dell’incendio. Le indagini, coordinate dallo stesso Viola e dal pm della Dda Paolo Storari, dovranno chiarire le cause dell’incendio e ricostruire anche la tracciabilità dei colli, almeno 500, che erano nel tir avvolto dalle fiamme sprigionate da uno dei pacchi che era stato caricato sul mezzo pesante. Il grande incendio in via don Minzoni a Milano (Foto Stefano PortaLaPresse) Precauzioni sanitarie e disagi operativi dopo il rogo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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