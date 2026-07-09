Incendio Bartolini assessore Granelli | Precauzioni in raggio 500m
Dopo l’incendio alla centrale di smistamento, l’ARPA ha analizzato l’aria e ha rilevato livelli di inquinanti nel raggio di 500 metri. Il Comune di Milano ha consigliato di non consumare verdure coltivate all’aperto, di evitare spazi aperti in nidi e scuole dell’infanzia e di non frequentare parchi pubblici o praticare attività sportive all’aperto. Le misure sono state adottate a titolo precauzionale.
In seguito alle analisi dell'ARPA effettuate giovedì mattina, il Comune di Milano consiglia a titolo precauzionale di non mangiare verdura coltivata all'aperto, di evitare in nidi e scuole dell'infanzia di utilizzare spazi all'aperto e di evitare di frequentare parchi pubblici o fare attività sportiva all'aperto. Lo ha detto l'assessore Granelli, recatosi sul luogo dell'incendio che ha interessato un deposito della Bartolini alla Bovisa. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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