Un incendio ha coinvolto ieri una sezione del deposito di una ditta di spedizioni in via don Minzoni a Milano. L’incendio è stato domato nel giro di poche ore, ma nel quartiere Bovisa sono rimaste in vigore misure di sicurezza. Le autorità hanno disposto di mantenere le finestre chiuse e di evitare l’esposizione all’aria aperta in un raggio di due chilometri, anche oggi, giovedì 9 luglio.

L’incendio che ieri ha distrutto una parte del deposito della ditta di spedizioni Bartolini in via don Minzoni a Milano è stato spento, ma restano le precauzioni sanitarie soprattutto nel quartiere Bovisa, e vengono estese a un raggio massimo di 2 chilometri per l’intera giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Dopo le prime analisi della qualità dell’aria effettuate da Arpa Lombardia nelle vicinanze del rogo, alla popolazione della zona viene chiesto “di evitare di sostare all’aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata sul balcone o in orti, di evitare in nidi, scuole dell’infanzia e parchi pubblici o privati che i bambini utilizzino gli spazi verdi all’aperto”, si legge in una nota del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Incendio Bartolini a Milano, finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri

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Incendio al deposito Bartolini a Milano, pericolo esplosione per container di bici elettriche

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