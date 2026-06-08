Incendio di Lugnano e fumo portato dal vento | ' finestre chiuse' e precauzioni anche a Pisa

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato a Lugnano, generando un'alta colonna di fumo che si è diffusa grazie al vento. Le autorità hanno consigliato di tenere le finestre chiuse e adottare misure di precauzione anche a Pisa, dove si è attivato il sistema di sicurezza per proteggere la salute pubblica. Nessun dettaglio su cause o danni è stato comunicato.