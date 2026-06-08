Incendio di Lugnano e fumo portato dal vento | ' finestre chiuse' e precauzioni anche a Pisa
Un incendio si è sviluppato a Lugnano, generando un'alta colonna di fumo che si è diffusa grazie al vento. Le autorità hanno consigliato di tenere le finestre chiuse e adottare misure di precauzione anche a Pisa, dove si è attivato il sistema di sicurezza per proteggere la salute pubblica. Nessun dettaglio su cause o danni è stato comunicato.
Anche a Pisa si attiva il sistema di sicurezza per tutelare la salute rispetto l'incendio di Lugnano. "Considerato che la colonna di fumo generata dal rogo potrebbe interessare anche porzioni del territorio comunale di Pisa in relazione alle condizioni meteorologiche e alla direzione dei venti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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