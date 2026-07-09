Incendio a Milano a fuoco un deposito Bartolini | esplosi i camion parcheggiati colonna di fumo visibile in tutta la città Il Comune | Tenere le finestre chiuse

Da ilmessaggero.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha coinvolto un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano, provocando l’esplosione di alcuni camion parcheggiati. La colonna di fumo nero è visibile da tutta la città e si sono registrati danni all’edificio. Il Comune ha consigliato di tenere le finestre chiuse per precauzione. L’incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio in via don Giovanni Minzoni, vicino a uno studentato. Non sono stati segnalati feriti.

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Un vasto incendio è divampato, verso sera, in un deposito del corriere Bartolini (Brt) nel quartiere Bovisa a Milano, in via don Giovanni Minzoni, dove si trova vicino uno studentato. Le operazioni per circoscriverlo sono molto complesse e vigili del fuoco, sul luogo con molti mezzi, e polizia hanno dovuto sfondare un cancello per entrare nella struttura. Si è alzata un'alta colonna di fumo nero, impressionante da vedere e visibile a chilometri di distanza. Al momento non risultano feriti o intossicati, né si conoscono le cause del rogo. Operazioni complesse per spegnere il rogo Le fiamme stanno interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito per lo smistamento pacchi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Brucia un deposito logistico a Milano: colonna di fumo visibile a chilometri

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