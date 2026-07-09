Un incendio ha coinvolto un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano, provocando l’esplosione di alcuni camion parcheggiati. La colonna di fumo nero è visibile da tutta la città e si sono registrati danni all’edificio. Il Comune ha consigliato di tenere le finestre chiuse per precauzione. L’incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio in via don Giovanni Minzoni, vicino a uno studentato. Non sono stati segnalati feriti.

Un vasto incendio è divampato, verso sera, in un deposito del corriere Bartolini (Brt) nel quartiere Bovisa a Milano, in via don Giovanni Minzoni, dove si trova vicino uno studentato. Le operazioni per circoscriverlo sono molto complesse e vigili del fuoco, sul luogo con molti mezzi, e polizia hanno dovuto sfondare un cancello per entrare nella struttura. Si è alzata un'alta colonna di fumo nero, impressionante da vedere e visibile a chilometri di distanza. Al momento non risultano feriti o intossicati, né si conoscono le cause del rogo. Operazioni complesse per spegnere il rogo Le fiamme stanno interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito per lo smistamento pacchi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Incendio a Milano, a fuoco un deposito Bartolini: esplosi i camion parcheggiati, colonna di fumo visibile in tutta la città. Il Comune: «Tenere le finestre chiuse»

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Brucia un deposito logistico a Milano: colonna di fumo visibile a chilometri

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Leggi anche: Milano, grosso incendio nel deposito Bartolini: la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza – I video

Temi più discussi: Grosso incendio a capannone BRT a Milano; Incendio in un capannone della Bartolini di Milano: Vigili del fuoco al lavoro, fumo visibile da diversi chilometri; Operazioni complesse per spegnere vasto incendio a Milano, nessun ferito; Grosso incendio nel deposito Bartolini a Milano: alta colonna di fumo, in fiamme anche camion.

Milano, maxi incendio in deposito Bartolini: le esplosioni x.com

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Luoghi per rinfrescarsi Milano nord ovest reddit