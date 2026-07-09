Durante la notte, dei ladri hanno rubato rame nel cantiere della scuola, causando danni alle strutture. Successivamente, si è sviluppato un incendio che ha interessato il pavimento della palestra e ha distrutto il materiale didattico e giochi preparati per l'inizio dell’anno scolastico. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio, ma i danni sono stati significativi, rendendo necessario un intervento di riparazione e bonifica.

Prima il furto nella notte, poi l’ incendio che ha danneggiato il pavimento della palestra e distrutto il materiale preparato da insegnanti e bambini in vista del nuovo anno scolastico. Inizia in salita la storia della nuova scuola Rodari mentre restano da chiarire l’eventuale collegamento tra l’intrusione notturna e il rogo, l’entità dei danni, i costi e le possibili conseguenze sul cronoprogramma del cantiere. L’allarme è scattato nella mattinata di ieri, quando i primi operai arrivati nel nuovo plesso di via Toti hanno notato il fumo uscire dalla palestra e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Eppure già tra le 2 e le 3 diversi residenti della zona avevano avvertito un forte odore di bruciato, senza riuscire a individuarne la provenienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio alla nuova Rodari. Il raid dei ladri di rame poi le fiamme nel cantiere

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