Incendio alla nuova Rodari Il raid dei ladri di rame poi le fiamme nel cantiere
Durante la notte, dei ladri hanno rubato rame nel cantiere della scuola, causando danni alle strutture. Successivamente, si è sviluppato un incendio che ha interessato il pavimento della palestra e ha distrutto il materiale didattico e giochi preparati per l'inizio dell’anno scolastico. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio, ma i danni sono stati significativi, rendendo necessario un intervento di riparazione e bonifica.
Prima il furto nella notte, poi l’ incendio che ha danneggiato il pavimento della palestra e distrutto il materiale preparato da insegnanti e bambini in vista del nuovo anno scolastico. Inizia in salita la storia della nuova scuola Rodari mentre restano da chiarire l’eventuale collegamento tra l’intrusione notturna e il rogo, l’entità dei danni, i costi e le possibili conseguenze sul cronoprogramma del cantiere. L’allarme è scattato nella mattinata di ieri, quando i primi operai arrivati nel nuovo plesso di via Toti hanno notato il fumo uscire dalla palestra e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Eppure già tra le 2 e le 3 diversi residenti della zona avevano avvertito un forte odore di bruciato, senza riuscire a individuarne la provenienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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