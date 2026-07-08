Un incendio si è sviluppato questa mattina nel cantiere della scuola Rodari in via Enrico Toti a Saronno. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco e forze di polizia. Non sono state segnalate vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha coinvolto l’area in fase di costruzione. L’incendio ha richiesto l’intervento di numerose squadre di soccorso.

Saronno (Varese), 8 luglio 2026 - Un violento incendio è divampato all'alba di oggi nel cantiere della nuova scuola Rodari di via Enrico Toti, mobilitando un ingente dispiegamento di soccorsi e facendo scattare le indagini sulle cause del rogo. L'allarme è stato lanciato intorno alle 6, quando dalla centrale operativa dei Vigili del fuoco di Varese sono stati inviati numerosi mezzi sul posto. Le fiamme hanno interessato l'area in cui è in costruzione la nuova palestra del plesso scolastico, accanto alla scuola dell'infanzia Collodi e all'asilo nido comunale Candia. L’intervento. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore. I vigili del fuoco hanno lavorato sia all'esterno sia all'interno della struttura per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Saronno, incendio nella notte all'interno del cantiere nelle Rodari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio nella villa abbandonata, paura nella notte. L’intervento dei vigili del fuocoNella notte tra il 4 e il 5 maggio, un incendio si è sviluppato in una villa abbandonata a Corniola, frazione del comune di Empoli.

San Miniato: incendio nella notte in via del Palagetto, appartamento evacuatoNella notte a San Miniato si è sviluppato un incendio in via del Palagetto, intorno alle 00:00.

Temi più discussi: Incendio nel cantiere della scuola Rodari: vigili del fuoco in azione; Incendio all’alba in una scuola primaria di Saronno, le fiamme partite dalla palestra; Incendio all’alba alla scuola primaria Rodari di Saronno, le fiamme partite dalla palestra; Groane, il fuoco cova sotto la brace.

Incendio all’alba nella nuova scuola Rodari di Saronno: in fiamme la palestra del plessoLungo intervento dei Vigili del fuoco nella struttura ancora in fase di completamento. Al vaglio le cause del rogo, esclusa al momento l'ipotesi di un'intrusione. Nessun rischio per i bambini dell'asi ... laprovinciadivarese.it

Saronno, incendio nella notte all'interno del cantiere nelle RodariLe fiamme hanno interessato l'area in cui è in costruzione la nuova palestra del plesso scolastico, accanto alla scuola dell'infanzia Collodi e all'asilo nido comunale Candia ... ilgiorno.it