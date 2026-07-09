Dopo l'incendio presso un centro di distribuzione, le analisi dell'aria condotte da Arpa Lombardia hanno rilevato livelli di sostanze inquinanti nelle vicinanze. Il Comune di Milano ha diffuso indicazioni per chi risiede entro due chilometri dal sito, suggerendo di limitare le attività all'aperto e di tenere chiuse le finestre. Sono stati consigliati anche comportamenti precauzionali per proteggere la salute, come l'uso di mascherine e il monitoraggio delle comunicazioni ufficiali.

A seguito delle prime analisi della qualità dell'aria effettuate da ArpaLombardia nelle vicinanze dell'incendio all Brt di via don Minzoni alla Bovisa il Comune chiede alla popolazione, nel raggio massimo di 2 chilometri, per la giornata di giovedì 9 luglio, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata sul balcone o in orti, di evitare in nidi, scuole dell'infanzia e parchi pubblici o privati che i bambini utilizzino gli spazi verdi all'aperto. Tali precauzioni sono valide nella giornata di giovedì fino a ulteriori rilevazioni di Arpa eo comunicazioni del Comune di Milano su indicazione dell'autorità sanitaria. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Incendio alla Bartolini, l'analisi dell'aria: cosa fare se si abita nel giro di 2 chilometri: le indicazioni del Comune di Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, incendio nel deposito Bartolini: la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il Comune: «Tenete le finestre chiuse» – I videoUn incendio si è sviluppato intorno alle 19:30 in un deposito di un corriere nel quartiere Bovisa a Milano, in via don Giovanni Minzoni.

Maxi incendio nella fabbrica alle porte di Milano: cosa dicono le analisi sui campionamenti dell’ariaNella zona industriale alle porte di Milano, si è verificato un maxi incendio presso una fabbrica.

Temi più discussi: Milano, a fuoco capannone in zona Bovisa: rogo domato, resta allerta; Mega incendio alla Brt: poliuretano in fumo e odore di bruciato. Il Comune di Milano: Finestre chiuse; Maxi incendio in un capannone, alta colonna di fumo a Milano; Enorme incendio al deposito Bartolini in Bovisa: esplodono i camion parcheggiati. Il Comune: Tenete chiuse le finestre.

Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) - X x.com

Domato l’incendio alla Bartolini, ma è allerta per l’aria: Finestre chiuse, evitare parchi e asiliMilano, le disposizioni del Comune per la popolazione nel raggio di due chilometri a seguito del monitoraggio di Arpa. Non mangiate le verdure coltivate in orti e balconi ... ilgiorno.it

Milano, incendio al deposito Bartolini: le misure precauzionali del ComuneUn incendio ha colpito il deposito logistico di Brt a Milano, causando una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato. Scopri le ultime novità e le raccomandazioni per la popolazione. notizie.it