Maxi incendio nella fabbrica alle porte di Milano | cosa dicono le analisi sui campionamenti dell’aria

Nella zona industriale alle porte di Milano, si è verificato un maxi incendio presso una fabbrica. Le autorità hanno effettuato analisi sui campioni dell’aria prelevati per valutare eventuali rischi. I primi due campioni raccolti nel monitoraggio a Bollate non mostrano livelli allarmanti per la qualità dell’aria. La situazione è sotto osservazione, mentre proseguono le verifiche sui dati ambientali raccolti.

“I primi due campioni raccolti nel monitoraggio a Bollate non evidenziano una situazione emergenziale per la qualità dell’aria”. Sono i primi esiti dell’attività di analisi dei filtri del campionatore ad alto volume installato dai tecnici di Arpa Lombardia per monitorare la qualità dell’aria in.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. L'Arpa monitora l'ariaÈ stata una notte di massima allerta a Bollate (Milano), dove un imponente incendio ha divorato l'area esterna della Riam, un'azienda specializzata... "Officine" fantasma alle porte di Milano: maxi multa e aree sequestrateUna maxi multa da 5mila euro e un’area (composta da due lotti a cavallo tra due comuni) sotto sequestro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maxi incendio negli edifici di una ditta di trasporti a Beinasco, nel Torinese; Maxi incendio nel capannone industriale a Beinasco: le immagini dall'elicottero; Incendio a Beinasco: a fuoco una ditta, gigantesca colonna di fumo nero visibile da distante; Beinasco, maxi incendio nella zona industriale: fumo nero e soccorsi in azione [VIDEO]. Maxi incendio nella fabbrica alle porte di Milano: cosa dicono le analisi sui campionamenti dell’ariaI tecnici dell'Arpa avevano posizionato i campionatori nell'area dell'incendio, ecco cosa è emerso durante le analisi ... milanotoday.it Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. Com'è la qualità dell'aria?È stata una notte di massima allerta a Bollate (Milano), dove un imponente incendio ha divorato l'area esterna della Riam, un'azienda specializzata nella rottamazione di materiali ferrosi. Le fiamme s ... milanotoday.it La giudice per l'udienza preliminare di Milano Giulia Marozzi ha mandato a processo l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per le presunte donazioni (una parte prescritta) pari a circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio x.com Inchiesta arbitri: 5 gli indagati noti, ma gli iscritti sono di più Clima di tensione in Procura a Milano per la gestione delle indagini - facebook.com facebook