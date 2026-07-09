Incendio alla Bartolini il giorno dopo | deposito e mezzi distrutti
Dopo l’incendio di ieri, il deposito e i mezzi di una società di spedizioni sono stati distrutti. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per completare le operazioni di bonifica. Ai residenti nelle vicinanze è stato consigliato di mantenere le finestre chiuse a causa delle possibili emissioni di fumo. La struttura si trova in via Don Minzoni e l’intervento dei pompieri è ancora in corso. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dell’incendio.
Viaggio nella struttura di via Don Minzoni: vigili del fuoco ancora impegnati nella bonifica, ai residenti nella zona coinvolta dalle fiamme viene raccomandato di tenere le finestre chiuse. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Incendio al deposito Bartolini alla Bovisa: il comune di Milano invita i residenti della zona a tenere le finestre chiuse, per precauzione, anche stamattina e a non sostare all'aperto nelle vicinanze. #radiolombardia #noncifermiamomai #incendio Articolo nei com facebook
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