Incendio alla Bartolini il giorno dopo | deposito e mezzi distrutti

Notizia in breve

Dopo l’incendio di ieri, il deposito e i mezzi di una società di spedizioni sono stati distrutti. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per completare le operazioni di bonifica. Ai residenti nelle vicinanze è stato consigliato di mantenere le finestre chiuse a causa delle possibili emissioni di fumo. La struttura si trova in via Don Minzoni e l’intervento dei pompieri è ancora in corso. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dell’incendio.