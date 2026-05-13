Auto a Gpl in fiamme a Francavilla evitato il peggio grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco

Nella serata del 12 maggio, alle ore 20, in contrada Santa Cecilia a Francavilla al Mare, un’auto alimentata a Gpl e benzina si è incendiata. Le fiamme hanno coinvolto il veicolo, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Non sono state segnalate persone ferite o danni ad altre proprietà nelle vicinanze. L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze di sicurezza e dei soccorsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Paura nella serata di ieri, 12 maggio, in contrada Santa Cecilia a Francavilla al Mare, dove un’auto alimentata a Gpl e benzina è stata avvolta dalle fiamme intorno alle ore 20.Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Chieti che è riuscita a domare rapidamente l’incendio.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Auto in fiamme nell'area di servizio, rapido intervento dei Vigili del fuoco: nessun feritoUna squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta giovedì pomeriggio lungo la corsia nord dell'A14, nel tratto compreso tra... A14, auto in fiamme all’area Bevano: intervento rapido dei Vigili? Cosa sapere Auto in fiamme giovedì alle 18:30 nell'area di servizio Bevano sull'A14 tra Cesena e Forlì. Temi più discussi: Pesaro – Auto a GPL in fiamme sull’A14: nessun ferito; Auto con impianto GPL a fuoco a Ripa di Olmo: nessuna persona coinvolta, traffico in tilt; Auto divorata dalle fiamme a Ripa di Olmo; Taniche di benzina nel furgone in fiamme: momenti di paura a Valenzano. Tre auto a fuoco a Japigia. Tre auto in fiamme nella notte a Noicattaro: intervento d'emergenza dei vgf per un'auto gpl FOTO x.com Ho ricreato la personalizzazione che abbiamo perso - oltre 10.000 skin, Alpha Boost, Affluentor, tutto (gratuito e open-source) reddit Vandali a Monigo nel cuore della notte, un'auto data alle fiamme e altre 20 con le gomme tagliate. Indagini in corsoTREVISO Un'auto data alle fiamme e un'altra ventina di vetture con le gomme forate. E la conseguenze, visto fra l'altro che l'auto incendiata era alimentata a Gpl e si ... ilgazzettino.it TREVISO | VANDALI IN AZIONE A MONIGO. AUTO IN FIAMME E DECINE DI PNEUMATICI TAGLIATI28/04/2026 TREVISO – Vandali in azione nella zona di Monigo, a Treviso, dove decine di auto sono state prese di mira. Proprietari sconvolti, e fiamme da un’automobile che nel bagagliaio aveva la bombo ... antennatre.medianordest.it