Incendio a Milano l’assessore Granelli rassicura | Precauzioni entro i 500 metri dal deposito ma nessuna indicazione di finestre chiuse Quali sono
Dopo le analisi dell’ARPA, il Comune di Milano ha modificato le indicazioni sull’incendio in un deposito di Bartolini a Bovisa. L’assessore ha specificato che le precauzioni sono state adottate entro i 500 metri dal deposito, ma non ci sono raccomandazioni di tenere chiuse le finestre. Non sono stati segnalati rischi immediati per la popolazione. Nessuna misura restrittiva è stata ancora prevista.
In seguito alle analisi dell’ARPA effettuate giovedì mattina, il Comune di Milano ha cambiato le indicazioni sull’incendio che ha interessato un deposito di Bartolini in zona Bovisa. A titolo precauzionale viene consigliato di non mangiare verdura coltivata all’aperto, di evitare in nidi e scuole dell’infanzia l’utilizzo di spazi all’aperto e di evitare di frequentare parchi pubblici o fare attività sportiva all’aperto. Lo ha spiegato l’assessore Granelli parlando dal luogo dell’incendio. “Le analisi di ieri sera ci indicavano una precauzione nel raggio di 2 km, stamattina la nuova analisi diceva che le precauzioni valgono solo in un raggio di 500 metri dalla struttura – ha detto l’assessore – Quindi oltre 500 metri dalla struttura non c’è alcun problema, nessuna prescrizione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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