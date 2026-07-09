Incendio a Milano cosa resta della Bartolini dopo il maxi rogo | le immagini dall’alto della zona – Video

Dopo il grande incendio che ha coinvolto un deposito della Bartolini a Milano, nella zona di Bovisa, le operazioni di bonifica sono ancora in corso. Le immagini dall’alto mostrano i danni e le aree interessate dall’incendio. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio né sul numero di eventuali feriti. La zona è sotto osservazione mentre si procede con le verifiche e la messa in sicurezza dell’area danneggiata.

Il giorno dopo il maxi incendio che ha colpito un deposito della Bartolini nella zona di Bovisa a Milano, sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Il capannone, come si vede dalle immagini girate dall’alto, ha completamente preso fuoco. Con esso alcuni camion parcheggiati fuori dall’edificio. Ecco le immagini dall’alto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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