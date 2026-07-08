Milano grosso incendio nel deposito Bartolini | la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza – I video

Un grosso incendio è scoppiato intorno alle 19:30 di oggi, mercoledì 8 luglio, a Milano in via don Giovanni Minzoni, al deposito dello spedizioniere Bartolini, nel quartiere Bovisa, a nord di Milano. Quattro squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo lombardo stanno intervenendo al momento sul luogo da cui si è alzata una alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. Al momento non si segnalano persone coinvolte. Milano ora. Zona DerganoBovisa. Che succede? pic.twitter.comoTeXNXtG2J — Alessandra Pepe (@AleMOMAStyle) July 8, 2026 #incendio #milano #fuoco pic.twitter.comk8CZzNn2pU — Giacomo Garoffolo (@jackgaroffolo) July 8, 2026 Incendio a Milano in zona Affori centro #incendio #incendiomilano pic. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio al deposito Bartolini in zona Bovisa: un’alta colonna di fumo è visibile a chilometri di distanzaUn incendio ha coinvolto il deposito di una società di spedizioni in zona Bovisa, a Milano.

Enorme incendio al deposito Bartolini in Bovisa: alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanzaUn incendio si è sviluppato nel deposito di una società di logistica in Bovisa, Milano.

Temi più discussi: Incendio alla Brt di Milano; Un incendio devasta un'autorimessa: distrutte auto, moto e una roulotte; Trescore - Fuoco in un garage; Milano, il conduttore Federico Quaranta aggredito e rapinato: Ho rischiato grosso, ma la vera sconfitta è della città.

Un incendio è scoppiato a Milano in via don Giovanni Minzoni, in un capannone di un corriere. Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo al momento sul luogo da cui si è alzata una alta colonna di fumo nero sprigionatasi visibile a c x.com

Tre ragazzi morti nell'incendio di un emporio a Milano: tre condanne fino a 30 anniLa Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino-showroom di via Cantoni a Milano. Nell'incendio ... tg24.sky.it

Vasto incendio vicino al San Raffaele: a fuoco la ricicleria di via Olgettina. Alta colonna di fumo su Milano – VideoUn grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio non lontano dall’ospedale San Raffaele di Milano. Un’alta colonna di fumo si è levata dal capannone dove è scoppiato il rogo: si tratta di una ... ilfattoquotidiano.it