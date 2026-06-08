Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi torna a essere nel mirino della Juventus, con l’allenatore che lo segue attentamente. Nel frattempo, il suo valore di mercato si riduce. La Juventus mantiene interesse per il giocatore, mentre la Premier League sembra essere una possibile destinazione futura. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative tra le parti sono in corso. Frattesi è attualmente sotto osservazione da parte di diversi club.

di Alberto Petrosilli Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi resta osservato speciale, mentre il suo valore di mercato si ridimensiona. C’è la Juve e non solo. Davide Frattesi continua a essere un nome molto discusso in ottica mercato. Il centrocampista dell’ Inter, infatti, è da tempo seguito da diversi club e il suo profilo resta apprezzato soprattutto da Luciano Spalletti, che lo avrebbe inserito nella propria lista di possibili obiettivi per rinforzare il centrocampo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nel corso delle ultime sessioni di mercato, il giocatore è stato più volte accostato al Napoli, che aveva mostrato interesse concreto senza però riuscire a trasformarlo in una trattativa chiusa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi torna nel mirino della Juve: Spalletti lo segue, attenzione alla Premier League

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ANALISI FRATTESI: costi, ruolo, lo vuole SPALLETTI con AGRESTI e BALZARINI

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