Église spegne 10 candeline | colazione condivisa live music e dj set nella chiesa sconsacrata che celebra la fotografia
Domenica 17 maggio, nella chiesa sconsacrata nel quartiere della Kalsa, si terrà un evento per ricordare il decimo anniversario di Église. L'appuntamento inizia alle 10.30 e prevede una colazione condivisa, musica dal vivo e un DJ set. La location, da anni punto di riferimento per iniziative culturali alternative, continua a ospitare incontri e manifestazioni nel cuore della città.
Église domenica 17 maggio, dalle 10.30, celebra il decimo anniversario dalla sua fondazione, trasformando ancora una volta una chiesa sconsacrata, nel cuore della Kalsa, in uno spazio di incontro, musica e cultura indipendente.Fondata nel 2016 come spazio dedicato alla fotografia, all’editoria.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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