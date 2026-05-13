Église spegne 10 candeline | colazione condivisa live music e dj set nella chiesa sconsacrata che celebra la fotografia

Domenica 17 maggio, nella chiesa sconsacrata nel quartiere della Kalsa, si terrà un evento per ricordare il decimo anniversario di Église. L'appuntamento inizia alle 10.30 e prevede una colazione condivisa, musica dal vivo e un DJ set. La location, da anni punto di riferimento per iniziative culturali alternative, continua a ospitare incontri e manifestazioni nel cuore della città.

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